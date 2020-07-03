Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı
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Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı

Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı Denizli'de otomobil sürücüsü trafik kurallarına uymayarak hatalı şerit değiştirince kaza yaptı.

03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:02

Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı

DENİZLİ - Denizli'de otomobil sürücüsü trafik kurallarına uymayarak hatalı şerit değiştirince kaza yaptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada ölen ya da yaralan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana geldi. plaka ve sürücü bilgisi henüz bilinmeyen Toyota markalı otomobil sürücüsü trafik kurallarına uymayınca aydınlatma direğine çarptı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kazada, alt geçide girmek üzere olan otomobil sürücüsü şerit değiştirmenin yasak olduğu alanda bariyerleri teğet geçerek şerit yan yola bağlanmak istedi. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. hasar gören otomobilin çekici ile kaldırılması ile trafik normale döndü.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsa ise trafik kurallarını uymamaktan ceza kesildiği öğrenildi.

Hatalı şerit değiştirince kaza yaptı

Kaynak: İHA

Manşet

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