Hatalı parka tolerans yok Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde yaşanan hatalı parkların önüne geçebilmek için seferberlik ilan etti.

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde yaşanan hatalı parkların önüne geçebilmek için seferberlik ilan etti.



Pazarın kurulduğu Çarşamba günleri 100. Yıl Caddesi başta olmak üzere ilçede trafiğin kilitlendiğini gören trafik ekipleri, denetimlerini artırdı. Sürücülerin gelişigüzel ve hatalı park yapmaları nedeniyle tıkanan trafik için emniyet güçleri, çift sıra park ve hatalı park başta olmak üzere; kentin bütün cadde ve sokaklarında aralıksız denetim yapıyor.



Hatalı park edilmiş araçların kaldırılması için önce anons geçen trafikçiler, uyarılara uymayan sürücülere kanunda belirtilen cezayı tatbik ediyor.



Hatalı parklara müsamaha göstermeyen emniyet ekipleri, vatandaşların huzur ve sükuneti için göreve devam ettiklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA