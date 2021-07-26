Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
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Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı

Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta hatalı park eden bir otomobil yüzünden dar sokakta ilerlemekte güçlük çeken kamyon, bir apartmanın giriş katındaki balkon altına sıkıştı.

Sinop'ta hatalı park eden bir otomobil yüzünden dar sokakta ilerlemekte güçlük çeken kamyon, bir apartmanın giriş katındaki balkon altına sıkıştı. Mahalle sakinleri, bölgede sık sık yaşanan bu soruna bir çözüm bulunamadığını söyleyerek yetkililere sitemde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, tersane mevkii tuzcular caddesi istikametinde ilerlemekte olan 06 BZL 869 plakalı kamyon, plastik dubaları çiğneyerek bir market önüne hatalı park eden34 HN 2721 plakalı otomobil nedeniyle yoldan geçemeyince yolun sol tarafındaki 4 katlı apartmanın 1. katındaki balkon altına sıkıştı. Balkonun altında sıkışan kamyon, sürücüsünün aracını zorlamasına rağmen sıkıştığı yerden uzun süre çıkamadı. Trafik uzun süreliğine kilitlendi. Panik olan apartman sakinleri durumu pencerelerden izledi.

Daha sonra hatalı park eden araç sürücüsüne ulaşılarak aracın olay yerinden kaldırılmasıyla kamyon, sıkıştığı balkon altından güçlükle çıktı. Mahalle sakinleri ve hatalı park eden araç sahibi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Bu olayın ilk olmadığını ve daha önceleri birçok kez balkon altına araç sıkıştığını söyleyen mahalle sakinleri artık tedirgin olduklarını söyleyerek bu duruma çözüm bulunmasını istedi.

Olayı anlatan mahalle sakini Muhittin Peker yetkililere sitemde bulunarak, "Mahallemizde bu sorun uzun süredir bu şekilde devam ediyor. Buradan trafik akışı zor oluyor, zaman zaman trafik tıkanıyor. Bugün yine hatalı park eden bir vatandaş yüzünden balkonun altına bir kamyon sıkıştı. Bu ilk değil. Bu gidişte de son da olmayacak" dedi. - SİNOP

Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı
Hatalı park yüzünden yolda ilerleyemeyen kamyon balkon altına sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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