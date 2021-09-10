Hatalı Park eden sürücülere ceza yağdı

Alaplı şehir merkezinde trafik kurallarına uymayan ve özellikle yanlış park eden araçlara 144 TL idari para cezası kesildi.

Alaplı şehir merkezinde trafik kurallarına uymayan ve özellikle yanlış park eden araçlara 144 TL idari para cezası kesildi.

Zonguldak Alaplı'da önemli sorunlarından olan trafik sorununun önüne geçmek için trafik ekipleri denetimlerini arttırdı. Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından özellikle Postane'nin bulunduğu Ali Alp Caddesi üzerindeki yanlış park eden sürücülere yönelik uygulama yaparak ceza kesiyor. Trafik Şube ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada polis aracından yol kenarına park etmiş araç plakaları anons edilerek sürücüleri uyarıldı.

Yapılan uygulamalarla trafik kazalarının önlenmesi, trafik akışının düzenli bir şekilde akması sağlanmaya ve yaya geçitlerinin yayalar tarafından rahat bir şekilde kullanılması çalışılırken, bu uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı