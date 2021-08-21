Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada metrelerce takla atarak yere düştü.

ADANA'da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havada metrelerce takla atarak yere düştü. Kaza anları ise anbean kaydedildi.

Kaza, 19 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştı. Otomobilin dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Yener Cimilli İbo Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, havada takla atarak yere düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 19:26:55. #1.14#

title