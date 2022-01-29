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Hatalı dönüş kazayı getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatalı dönüş kazayı getirdi

Eskişehir'de hatalı şeritten dönüş nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 araçta bulunan 5 kişi adeta ölümden döndü.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Eskişehir'de hatalı şeritten dönüş nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 araçta bulunan 5 kişi adeta ölümden döndü.

Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 KOM 89 plakalı otomobili kullanan Hasan A., Osmangazi Üniversitesi kavşağında sağ şeritten sola dönmeye çalıştı. Bu sırada arkasından 41 AER 754 plakalı kamyonetle gelen Zafer G. bir anda önüne kıran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 AER 754 plakalı kamyonet orta refüje çıkarak yön levhasına çarptı.

Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlarda bulunan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince muayene edildi. Sağlık problemi olmayan kazazedeler hastaneye götürülmedi. - ESKİŞEHİR

Hatalı dönüş kazayı getirdi

Hatalı dönüş kazayı getirdi

Hatalı dönüş kazayı getirdi

Hatalı dönüş kazayı getirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Osmangazi, Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

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