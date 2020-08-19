Hatalı basım 100 lirayı satışa çıkardı Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Ali Kırcan, banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Ali Kırcan, banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Beyşehir'de yaşayan 56 yaşındaki kömür satıcısı Kırcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce memuriyetten emekli olarak yeni işine başladığını anlattı.

İşyerine kömür getiren nakliyeciye ödeme yaptığı esnada, verdiği paranın hatalı basım olduğunu öğrendiği 100 liralık banknot ile karşılaştığını ifade eden Kırcan, nakliyecinin, "Bu para sahte galiba" diyerek verdiği 100 liranın sağ üst köşesinde bir sıfırın eksik olduğunu fark ettiğini aktardıç

Gittiği banka ve PTT şubelerinde söz konusu banknotun yeşil ışık testinden ve para okuma makinelerinden geçtiğini ve değiştirebileceğinin belirtildiğini ancak parayı iade etmediğini vurgulayan Kırcan, şunları kaydetti:

"Para sahte değil, gerçekmiş. Baskı hatası olduğunu öğrendik. Gönderdiğim çocuğun ATM'den çektiği paraların arasından çıktı ama hatalı baskı olduğu ortaya çıkınca koleksiyoncular için bir değer ifade ettiğini öğrendik. O yüzden, satın almak isteyen koleksiyoncular olursa arasınlar, bir görüşelim diyorum. Herhangi bir rakam telaffuz etmiyorum. Şu anda veresiye defterimin arasında saklıyorum. Gösterdiğim kişiler şaşırıyor, hayretler içerisinde kalıyor. İyi bir fiyat verirlerse, veririz. Amacım, garibanların yüzünü güldürmek. Satıştan alacağım parayı ihtiyaç sahiplerinde dağıtacağım."

Kırcan, sağ üst köşesinde bir sıfırı olmadığı için 10 lira olarak görülen kağıt paranın, ön ve arka yüzünde 100 liralık rakamlarda herhangi bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA