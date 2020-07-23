Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor.

Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor.

Adıyaman'da ön yüzündeki '50' rakamında '0'ın (sıfır) olmadığı hatalı 50 TL'lik banknot alıcısını bekliyor. Murat Kuştepe isimli otopark işletmecisi, bir müşterisi tarafından otopark ücreti olarak verilen 50 TL'yi sahte zannetti. Paranın üzerindeki hatayı fark eden işletme sahibi Murat Kuştepe, parayı bankaya götürdü. Kuştepe, bankada cihaz ve mavi ışık testine tutulan 50 TL'lik banknotun sahte olmadığını, basım hatası olduğunu öğrendi. İnternetten hatalı basılmış paralar ile ilgili araştırma yapan ve koleksiyoncuların bu tür banknotları satın aldığını öğrenen Murat Kuştepe, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hatalı basılan 50 TL'yi kendi değerinin bin 500 katı fiyata satışa çıkarttı.

Murat Kuştepe koleksiyoncuların tekliflerine açık olduğunu belirterek, "Adıyaman'da otopark işletmecisiyim. Müşterilerle her zaman para alışverişinde bulunuyorum. Akşam paraları sayarken 50 TL'de bir farklılık olduğunu gördüm. Baktığımda ilk başta sahte zannettim. Sabah bankaya gittim. Bankadaki arkadaşlar sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Parayı ilk başta para sayma makinesinden, geçtiler. Para cihazdan geçti. Kalemle, mavi ışıkla kontrol ettiler paranın bana gerçek olduğunu, baskı hatası olduğunu söylediler. Ön yüzündeki sıfır yok. Beşin yarısı var ve bandrol üstüne gelmiş. Bunu ben internetten araştırdım. Daha önce zaten haberlerde görmüştüm. Bunlara koleksiyoncuların büyük bir ilgisi varmış. Bundan dolayı bir ilgi olursa koleksiyoncuları Adıyaman'a bekliyorum. İnternetten gördüğüm fiyat 75 bin 80 bin TL civarında, öyle bir teklif olursa değerlendiririz. Koleksiyoncuları Adıyaman'a bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Arslantaş/İHA)

Kaynak: İHA