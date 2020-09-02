Hatalı basılan banknotu satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatalı basılan banknotu satışa çıkardı

BATMAN'da Abdulhakim Yavuz, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basılan banknotu, satışa çıkardı.

Hatalı basılan banknotu satışa çıkardı
02.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:54

BATMAN'da Abdulhakim Yavuz, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basılan banknotu, satışa çıkardı.

Batman'da yaşayan Abdulhakim Yavuz, alışveriş yaparken parasını saydığı sırada 50 TL'lik banknotun hatalı basıldığını fark etti. Sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan hatalı basım banknotu satışa çıkardığı anlatan Yavuz, "Alışveriş yaparken bu para elime geçti. Basım hatası olduğunu öğrendim. Almak isteyen varsa satmak istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Aslı Enver Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Erkan Kamat Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Düğün Bursa Seyhan Antalya
Şu an buradasınız: Hatalı basılan banknotu satışa çıkardı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 12:55:57. #1.14#
title