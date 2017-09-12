Hatalarınız ile Barışmak.

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Açıklamayı Erdoğan yaptı: S-400'ler için kapora verildi
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Eski rektör hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarıldı
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