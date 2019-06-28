Hat-Trick Heroes: Bruce Dyer vs Leicester

1998 FA Cup'taki Leicester City'ye karşı Crystal Palace için Bruce Dyer'in hünerinin üç hedefine de bakın. Dyer, 1994-1995 yılları arasında Kartallarla dört yıl geçirdi ve 135 maçta 37 gol attı.

1998 FA Cup'taki Leicester City'ye karşı Crystal Palace için Bruce Dyer'in hünerinin üç hedefine de bakın. Dyer, 1994-1995 yılları arasında Kartallarla dört yıl geçirdi ve 135 maçta 37 gol attı.

Kaynak: Dugout

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