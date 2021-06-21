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Hat Sergisi Beğeni Topladı

Hat Sergisi Beğeni Topladı
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21 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİHat sergisi beğeni topladıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Hattat Mustafa Antika'nın, son dönemde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisi topladı.

21 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Hat sergisi beğeni topladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Hattat Mustafa Antika'nın, son dönemde yaptığı çalışmaların yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisi topladı.

"Keşkül 8" ismini verdiği sergisini Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde açan Mustafa Antika, hat sanatına farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştığını söyledi. Antika, sergide 40 eserinin yer aldığını belirtti.

Serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ise hat sanatının İslam sanatları açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Mustafa Antika'ya kazandırdığı eserler dolayısıyla teşekkür eden Çelik, "Kendisi bir ömür vakfetmiş bu sanata. Kendisinden sonraki kuşaklara da belirli bir zemin hazırlamıştır" dedi.

Sergi, 26 Haziran'a kadar Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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