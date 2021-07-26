Hat sanatçısı Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı sergisi 29 Temmuz'da açılacak

Hat sanatçısı Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı sergisi, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Hat sanatçısı Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" adlı sergisi, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Klasik hat sanatını çağdaşlarından farklı bir bakış açısıyla ele alan Akkaya, geleneksel hat tasarımına kattığı modern çizgilerle yenilikçi bir sanat ziyafeti sunuyor.

Sanatçının 30'dan fazla eserinin yer alacağı sergi, estetik ve modern çalışmaları içeren bir koleksiyondan oluşacak.

Eser yapımında mürekkep ve altın tozu kullanan sanatçının son 10 yıla ait çalışmalarından seçkilerin yer verileceği sergide, önceki sergilerde yer almayan orijinal tasarımlar da bulunacak.

İlk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak Kudüs ve Ayasofya tasarımlarının da yer alacağı sergide, "Modern Esmaü'l-Hüsna" koleksiyonundan iki örnek parçanın yanı sıra "İstanbul" koleksiyonundan çeşitli parçalar da sanatseverlerle buluşturulacak.

Sergi, 29 Temmuz - 31 Ağustos tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz