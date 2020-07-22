Hat 800'e ilave sefer Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda Kandıra – İzmit ve İzmit – Kandıra seferini gerçekleştiren Hat 800'e sabah 06.00 Kandıra kalkışlı ve akşam 20.00 İzmit kalkışlı ilave sefer koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kandıra – İzmit ve İzmit - Kandıra seferini gerçekleştiren Hat 800'e ilave sefer koydu. Kandıra'dan İzmit'e gelmek isteyen vatandaşların memnuniyeti için saat sabah 06.00 Kandıra kalkışlı, İzmit'den Kandıra'ya gitmek isteyen vatandaşlar için de akşam 20.00'ye İzmit kalkışlı ilave sefer koydu.

SABAH 04.45 – 08.00 ARASI YOĞUN SEFERLER

Kandıra – İzmit ve İzmit – Kandıra güzergahında vatandaşların ulaşımını sağlayan hat 800, vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine gelen talepler doğrultusunda sabah 06.00 Kandıra kalkışlı, akşam 20.00 İzmit kalkışlı ilave sefer eklendi. Sabah 04.45'de Kandıra ve İzmit'den karşılıklı olarak başlayan seferler 06.00,06.15, 06.45, 07.15, 07.30 ve 08.00 olmak üzere yoğun saatlerde 15 ve 30 dakika aralığında vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

GÜNDE 81 SEFER

Hat 800 İzmit – Kandıra ilçelerine adeta köprü oluşturmuş vaziyette. 800 ile vatandaşlar aktarmasız İzmit'e yada Kandıra'ya ulaşım sağlayabiliyor. Toplamda gün içerisinde İzmit kalkışlı hafta içi 43 sefer düzenleyen 800, Kandıra'dan ise 43 sefer gerçekleştiriyor. Toplamda gün boyu 86 sefer düzenleyen otobüslerle vatandaşlar rahatlıkla Kandıra'ya, Kandıra'dan da İzmit'e ulaşıyor.

OTOBÜSLER HER GECE DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otobüsler ile gün boyu sirkülasyon sağlanan otobüsler gün içerisinde ve gün sonunda teker teker dezenfekte ediliyor. Otobüslerin içi dışı, vatandaşların sürekli temas ettiği noktalar temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. İlk günkü temizlikle sabah seferine hazırlanan otobüslerin tüm kontrolleri gece sağlanarak hizmete hazır hale getiriliyor.

Kaynak: Bültenler