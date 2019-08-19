Hat 310 ile 3 ilçeye kolay ulaşım

19.08.2019 11:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü toplu taşım araçları vatandaşlar tarafından sevilerek kullanılıyor. Dilovası, Gebze ve Darıca ilçeleri arasında ulaşım sağlayan hat 310 da bu sevilen araçlarından biri olarak göze çarpıyor. 3 ilçenin merkezine giden ve ilçelerin neredeyse tüm önemli bölgelerine ulaşan hat 310, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 3 ilçe arasında köprü vazifesi gören hat 310, vatandaşların mağduriyetten kurtarıyor ve bölgede ulaşım hizmetini en iyi şekilde gerçekleştiriyor.

HER GÜN 32 SEFER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmadan güvenle ve rahatça gitmek istedikleri noktalara gitmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Her turunda 55 kilometre yol yapan hat 310 otobüsü, günde 32 sefer yapıyor. Her gün Dilovası, Gebze ve Darıca ilçelerinde ikamet eden vatandaşlara hizmet sağlayan UlaşımPark, gelen olumlu geri bildirimler doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini sağlıyor.

ŞEHRİN ÖNEMLİ NOKTALARINA ULAŞIM

Gebze garajının önemli hatlarından biri olan hat 310, şehir merkezlerinin içinden geçerek bu bölgede ikamet eden vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor. 3 ilçenin de içinde yer alan Gebze'de Fatih Devlet Hastanesi, Dilovası'nda Dilovası Devlet Hastanesi, Darıca'da ise Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne vatandaşların ulaşımını ''aktarmasız'' olarak sağlıyor. Ayrıca Gebze'de bulunan Marmaray tren istasyonlarına da uğrayan hat 310, sevilerek tercih edilen hat konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Bültenler