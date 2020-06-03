Hat 250G 4 Haziran'da yollarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark'a ait hat 250G 4 Haziran'da seferlerine başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, pandemi sürecinde seferlerine ara verdiği Hat 250G Gebze – Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine kaldığı yerden devam ediyor.

TOPLAM 36 SEFER

Gebze – Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında yolcularına hizmet sağlayan Hat 250G, 4 Haziran'da tekrar aktif hale geliyor. Toplamda karşılıklı 36 sefer gerçekleştirecek otobüs, Gebze bölgesinde ikamet eden vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Gebze Otogar'dan ilk seferini 05.30'da gerçekleştirecek 250G, son seferini 22.30'da gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise ilk seferini 06.30'da gerçekleştirecek 250G, son seferini 22.30'da gerçekleştirecek.

EKSPRESS YOLCULUK

Sabiha Gökçen Havalimanı'na aktarmasız yolcularını ulaştıran Hat 250G, ekspress yolculukla hızlı, güvenli ve sağlıklı seyahat imkânı sağlayacak. Toplamda 7 durakta durup yolcu alıp yoluna devam edecek Hat 250G, Gebze bölgesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından da sıklıkla kullanılmaya devam edecek.

ÜST DÜZEY DEZENFEKSİYON

UlaşımPark, sefere çıkan tüm araçlarına gün sonunda dezenfekte işlemi sağlıyor. Havalimanında çalışan hatlarında her gün dezenfekte işlemi uygulayarak ekstra gün içerisinde de araçta temizlik kontrolü yapıp yolcuların daha temiz, sağlıklı seyahat etmeleri sağlanacak.

DETAYLAR E-KOMOBİL'DE

4 Haziran'da başlayacak Hat 250G'nin sefer saatleri ve güzergah bilgisinewww.e-komobil.com ve www.kocaeli.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek. Tüm detaylarıyla bu iki siteden yolcular araç hakkında istedikleri soruya cevap bulabilecek. Ayrıca mağduriyetin önlenmesi adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve UlaşımPark sosyal medya hesaplarından da bilgilendirme paylaşımları yapılacak.

Kaynak: Bültenler