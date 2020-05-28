Hat 200 sefer saatlerine güncelleme UlaşımPark, Hat 200'ün sefer saatlerini 30 dakikaya indirdiğini açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Hat 200'ün sefer saatlerinde güncelleme yapıldığını duyurdu. UlaşımPark,normalleşme sürecinde yolcuların daha rahat seyahat edebilmeleri için sefer saatlerinde güncelleme yaparak 30 dakikada bir hat 200 araçlarını hareket ettirecek. Karşılıklı olarak hem İzmit'ten hem de Kartal'dan hareket edecek otobüsler vatandaşların seyahatlerinde sıkışıklığı ve yoğunluğu önleyerek yolculuk yapmalarını sağlayacak.

OTOBÜSLER ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Pandemi sürecinde araçlarında birçok önlemler alıp yazılı ve görsel olarak çeşitli duyurularla yolcuların dikkat etmeleri gerekenler hususundaki konular defaatle vurgulanıyor. Kontrol Merkezi çalışanları tarafından adeta saniye saniye saniye izlenen otobüslerde; yolcu yoğunluğu, ek sefer ihtiyaçları, geçmiş kamera görüntüleri, sürücülerin anlık takibi, yolcu ve sürücü maske kontrolleri yapılıyor.

SOSYAL MESAFELİ KOLTUK UYGULAMASI

Sosyal mesafeli koltuklarla hat 200 araçlarının ruhsatında yer alan yolcu taşıma kapasitesinin yarısı kadar yolcu ile araçlar hizmet sağlıyor. Alınan bu önlemlerle birlikte vatandaşların sağlıklı yolculuk yapmaları sağlanıyor.

HER AKŞAM DEZENFEKTE

UlaşımPark, ülke genelinde gerçekleşen koronavirüs salgını nedeni ile araçlarında her akşam en üst seviyede dezenfeksiyon işlemi uyguluyor. Yolcu tutamaklarından en çok temas edilen noktalara, araç içi camlarından koltukların yıkanmasına kadar her nokta itina ile temizleniyor. Temizlik bitiminde insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlar kullanılarak temizlik sonlanıyor.

Kaynak: Bültenler