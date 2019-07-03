Hat 200 araçları 1 milyon kilometre dedi

Hat 200 otobüsleri 2013 yılından bu yana, 1 milyon kilometre yaparak Kocaeli-İstanbul arasında mekik dokudu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD)'nin 2013 yılında Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi kapsamında durdurulan tren seferleri sonrasında vatandaşların mağduriyetini gidermek adına açılan hat 200 otobüsleri, 1 milyon kilometre yaparak Kocaeli - İstanbul arasında adeta mekik dokudu. Hat 200 diğer hatların üstünde kilometreye ulaşarak kendi alanında rekor kırdı. İstanbul- Kocaeli arasında köprü vazifesi gören hat 200 araçları, vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağladı.

UlaşımPark'ın işletmesini yürüttüğü 200 numaralı otobüs hattı, özellikle öğrenciler tarafından kullanılıyor. Öğrenciler arasında 'Efsane' olarak adlandırılan hat 200, vatandaşların da İstanbul'a ulaşımını kolaylaştırıyor. Kocaeli'nde okuyan öğrencilerin servis gibi kullandıkları hat, sosyal medyada da öğrencilerin sıklıkla paylaşımlar yaptığı otobüs hattı konumuna geldi.

Seferlerine Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden başlayan hat 200 araçları, D-100 üzerinden İzmit-Gebze-Tuzla-Pendik-Kartal Metro istikametine gidiyor. Sadece belirli duraklardan yolcu almasıyla ve indirmesiyle bilinen 200 hat araçlarına, halk arasında ekspres hat deniyor. Tüm duraklarda durmayan ve aktarmasız şekilde yoluna devam eden hat 200, vatandaşları hızlı bir şekilde gidecekleri yere bıraktığı içinde en sevilen araçlar arasında yerini alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA