Hat 12, Korukent – Otogar seferlerine başlıyor

20.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:53

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yerleşim bölgeleri için yeni hat düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda kurulan Korukent – Otogar seferleri yapacak olan Hat 12, seferlerine Pazartesi günü başlıyor.

HAT 12 KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yerleşim bölgeleri için yeni hat düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vatandaşların talepleri doğrultusunda Korukent – Otogar seferleri yapacak olan Hat 12 kuruldu.

ÜCRETSİZ TRAMVAY AKTARMALI

İzmit ilçesi Çayırköy mevkiinde bulunan Korukent Konutları ve yöresine hizmet vermek için kurulan Hat 12 Korukent-Otogar hattı seferlerine Pazartesi günü başlayacak. Yeni 12 No'lu hat ile Korukent'ten Otagar'a gelişlerde Tramvay aktarması ücretsiz olacak. Tramvay kullanılarak Otogara gelişlerde ise 12 No'lu Korukent otobüslerinde tamamlayıcı ücret geçerli olacak.

YENİ HATTIN GÜZERGÂHI

12 No'lu Korukent-Otogar hattı, 23 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlayacak. Korukent'ten çıkan UlaşımPark otobüsü D-605 Kandıra yolunu takiben Miniköşk Restaurant, Ali Fuat Cebesoy öğrenci yurdu, Yeşilova ışıkları, Seymen Caddesi'ni takip ederek otogara ulaşacak. Otogardan kalkan araç ise Seymen Caddesi üzerinden Yeşilova ışıkları, Ali Fuat Cebesoy öğrenci yurdu, Miniköşk Restaurant'tan geçerek Korukent konutlarına ulaşacak.

Kaynak: Bültenler