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Hat 12'de ücretsiz aktarmalı ulaşım

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Hat 12'de ücretsiz aktarmalı ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 No'lu hatta düzenlemeye gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 No'lu hatta düzenlemeye gitti. Bu kapsamda12 No'lu hatta tramvay ile birlikte 26, 28 ve 29T No'lu hatlarla aktarmalı seferlerine 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

ÜCRETSİZ AKTARMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım imkanlarından daha rahat yararlanabilmesi için hat güzergahlarında değişiklik yapıyor. Bu kapsamda Korukent-Otogar arası hizmet veren 12 No'lu hat güzergahında değişikliğe gidildi. Öğrenciler başta olmak üzere vatandaşları büyük ölçüde rahatlatan düzenleme ile tramvay ile birlikte 3 farklı hatta ücretsiz aktarmalı sefer hizmeti de başlıyor.

YENİ GÜZERGAH

12 No'lu hat güzergahında yapılan düzenleme ile Korukent'ten çıkan araç D-605, Çayırköy Sokak, Turan Güneş Caddesi, Yeşilova, Kireç Ocakları, Seymen Sapağı, Feyzullah İzmidi Caddesini takip ederek otogara ulaşacak. Vatandaşlar Otogar istasyonundan ücretsiz olarak aktarma yapabilecek. Buradan isteyen vatandaşlar tramvaya veya 26, 28 ve 29T No'lu hatlara ücretsiz binebilecek.

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Haber: Hat 12'de ücretsiz aktarmalı ulaşım - Haberler
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