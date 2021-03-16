Hasyurt Tarım Fuarı, salgın nedeniyle ertelendi
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Hasyurt Tarım Fuarı, salgın nedeniyle ertelendi

16.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Hasyurt Tarım Fuarı, salgın nedeniyle ertelendi

Finike Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası ve Kumuca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 24 Mart tarihinde yapılması planlanan Hasyurt Tarım Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenerek, 23-26 Mart 2022'de yapılmasına karar verildi.

Finike Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası ve Kumuca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 24 Mart tarihinde yapılması planlanan Hasyurt Tarım Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenerek, 23-26 Mart 2022'de yapılmasına karar verildi.

Bu yıl 25'incisi yapılması planlanan Hasyurt Tarım Fuarı öncesi Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Finike Belediyesinde bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başkan Geyikçi, daha önce 24 defa düzenlenen ve bir süre ara verilen Hasyurt Tarım Fuarı'nın bu yıl 25'incisini yapmayı planladıklarını ancak tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle fuarın ertelenmesinin daha iyi olacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda yapılan Hasyurt Tarım Fuarı'nın bölge ve ülke tarımına büyük katkıları olduğunu anımsatan Geyikçi, "Geride kalan zaman zarfında 24 defa düzenlenen ve bir süredir ara verilen Hasyurt Tarım Fuarı'na yeniden düzenlemeyi planlıyorduk. Bu çerçevede Belediyemiz, Antalya Ticaret Borsası ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştiriyorduk. Antalya Tarım Konseyi'nin ve sektör paydaşlarını destekleriyle fuarı 24-27 Mart tarihlerinde düzenlemeyi planlamıştık. Ancak pandemi şartları bizi fuarı ertelemeye yöneltti." dedi.

Tarım firmalarının fuara katılmaya çok istekli olduklarını ve bölge çiftçilerinde de fuarın yeniden düzenlenecek olmasının heyecan yarattığını kaydeden Geyikçi, ancak gelinen noktada uzmanların uyarıları, salgının seyrini de göz önünde bulundurarak, hem katılımcıları hem de ziyaretçileri riske etmek istemediklerini bildirdi.

Geyikçi, bir olumsuzluk olmazsa Hasyurt Tarım Fuarı'nı 23-26 Mart 2022 tarihinde yapmaya karar verdiklerini sözlerine ekledi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır de fuarın 6 bin metrekare açık, 6bbin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 12 bin metrekare alanda düzenleneceğini, ayrıca fuarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) takvimine girdiğini söyledi.

Başkan Çandır, "Fuarın sönük geçmesini istemediğimiz için bu sene düzenlemedik. Ses getirecek şekilde iyi bir başlangıç yapmak istedik. İnşallah bu başlangıcı da seneye yapacağız" diye konuştu.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay ise firmaların fuara büyük ilgi gösterdiğini, ancak salgını göz önünde bulundurarak fuarın ertelenmesinin daha doğru olacağına karar verdiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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