HASVAK 45'inci yılını kutladı
Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü.
08.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:06
Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü. Ödüllerini, DHA Ankara muhabirlerinden Gizem Karadağ aldı. HASVAK'ın aralıksız 45 yıldır hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Öztürk, amaçlarının hasta ve hastanelere yardım etmek olduğunu kaydetti. Öztürk, HASVAK'ın 45'inci yılını kutladıkları gecede, hazırlıkların HASVAK Gençlik Kolu üyelerine ait olduğunu söyleyerek, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.
- Ankara
- Ankara
Kaynak: DHA