HASTOP yönetimi toplandı

23.08.2019 15:04

Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran başkanlığında yapılan toplantıda, platformu oluşturan meslek odaları başkanları bir araya geldi.

Toplantıda, Havza'nın gelişimi için HASTOP üyesi meslek kuruluşlarının önerileri değerlendirildi, yapılacak çalışmalar planlandı.

Başaran, önceliklerinin Havza olduğunu belirterek, "Havza'da sabit muayene istasyonu için yer arama çalışmalarına hız verdik. Bu, Havza sanayi esnafı için önemli. HASTOP olarak ilçemizin gelişimi için yapılabilecek gerekli olan her türlü çalışmanın içerisindeyiz." dedi.

Toplantısının ardından HASTOP yönetim kurulu üyeleri, Havza OSB'de incelemelerde bulundu.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, OSB'de tahsisi yapılan arazilerde fabrikaların hızlı şekilde inşaat çalışmalarına devam ettiğini anlatarak, "İnanıyorum ki kısa sürede Havza OSB'den işçi talepleri gelmeye başlayacak. Havza Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de iş arayan kardeşlerimize yardımcı olmak adına gerekli her türlü desteği vereceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar OSB'de üretim bantlarından ürün sevk edeceğiz. Bu da istihdam demek, ekmek, iş demek." diye konuştu.

Toplantı ve geziye Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Feridun Başaran, Havza Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin, Hastop Genel Sekreteri Cihangiray Şumnu ile Havza TSO Genel Sekreteri Arif Altun katıldı.

Kaynak: AA