"Hastaysanız maske takın"
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Koronavirüs, Sağlık

"Hastaysanız maske takın"

Koronavirüsün yayılma, bulaşma potansiyelinin yüksek bir virüs olduğuna, her hastanın ortalama 2 veya 3 kişiye hastalığı bulaştırdığına ve hastalığın bulaşmasının damlacık yoluyla yani tükrük, gözyaşı, sümük gibi vücut salgılarıyla olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

18.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:15

Koronavirüsün yayılma, bulaşma potansiyelinin yüksek bir virüs olduğuna, her hastanın ortalama 2 veya 3 kişiye hastalığı bulaştırdığına ve hastalığın bulaşmasının damlacık yoluyla yani tükrük, gözyaşı, sümük gibi vücut salgılarıyla olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, korunma amaçlı temas mesafesinin korunmasına ve kişisel el yıkamaya vurgu yaptı. Süleymanoğlu, kullanılan maskelerin hastalığı başkasına bulaştırmayı engellediğini, kişiyi korumada çok etkili olmadığı uyarısında bulundu.

Kuru öksürük, baş ağrısı ve yüksek ateşle kendini gösteren koronavirüsün özellikle ileri yaştaki kişileri olumsuz etkilediğine dikkat çeken Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, önemli uyarılarda bulundu. Çocuklarda birçok mekanizma ile hastalığın korkutucu etkilerinin ortaya çıkmadığını ifade eden Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, "Koronavirüs, çocuklarda kendini kolay sınırlandıran hastalığa yol açıyor. Çin'de yenidoğan bebeklerde yapılan izlemde önemli sağlık problemi yapmadan iyileştiği saptanmıştır. Çocukların bu hastalıktaki önemi daha çok hastalığın yayılmasına aracılık etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ülkemizde yetkililerin aldığı okulların tatil edilmesi önemli ve etkili bir önlemdir" dedi.

ALTTA YATAN HASTALIKLAR ÖLÜM ORANINI BELİRLİYOR

Prof. Dr. Süleymanoğlu, bu hastalığın ölümle sonuçlanma ihtimalinin 50-60 yaş arasında yüzde 1,3 olduğunu belirterek, "Bu hastalık sağlıklı bireyleri değil de altta yatan kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı olan kanser tedavisi gören bireyleri daha çok etkiliyor. Hastaların sorun yaşayanların çoğu 50 yaş üzerinde olup çoğunluğu sadece ateş ve baş ağrısı kuru öksürük gibi şikayetlerle takip edildiğinde kendiliğinden iyileşiyor. Geri kalan yüzde 9'u zatürre, solunum sıkıntısı, düşmeyen ateş gibi sorunlara ilerlemektedir ki bu grup hastanede yatarak tedavi ve bakıma ihtiyaç duymaktadır. Geri kalan kısım yoğun bakım ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duyuyor ve bunların bir kısmı maalesef ölümle sonuçlanabiliyor" diye konuştu.

VİRÜSÜN ETKİSİ İKLİM ŞARTLARIYLA İLGİLİ Mİ?

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, virüsün sıcağa karşı duyarlı olduğunun henüz net olarak bilinmediğinin altını çizerek, "Daha önce koronavirüsün yapmış olduğu iki salgın MERS&SARS. SARS sıcaklık arttıkça sonlandı ancak MERS'te sıcak ülkelerde hastalık ortaya çıktı. Bu virüsün  ise hava değişimi ile nasıl etkileneceğini yaşayarak göreceğiz. Dünya Sağlık Örgütü bu koronavirüs salgınının bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli salgın olduğunu, yani pandemi olduğunu açıkladı. Bu dünyada saklanılacak yerin olmadığını vurgulayan oldukça önemli bir açıklama. Dünyanın tamamı hastalığın yayılması konusunda risk altındadır. Ulusal çapta bu kriz oldukça iyi yönetiliyor. Hastalık ülkemize çok geç geldi. Bu alınan önemlerin işe yaradığını gösteriyor. Yayılmayla ilgili ülkemiz bunu kısıtlayacak şekilde girişimlerde bulunuyor. Buna da hazırlığı mevcut" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK BAKANLIĞININ UYARILARINA KULAK VERELİM"

Virüsten korunmayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate almanın önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Gerekmedikçe evden çıkmayın. Okullar taşıyıcılık anlamında ciddi vektör oluşturuyordu, kapandı. Hastaysanız virüsü yaymamak adına maske takmaya gayret edin. Maskenin tipine göre değiştirilmesi gerekebilir, maskenin takılıp çıkarılma kurallarına dikkat edelim. Hastalık kapmamak için maske takmak tek başına işe yaramıyor. Bunun yerine sık sık elleri yıkanmalı ve yüzümüze götürmemeyi alışkanlık haline getirmek, tek kullanımlık kağıt havlularla kurulamak tercih edilmeli veya herkesin havlusunun ayrı olmasına dikkat etmesi gerekli. Bu süreçte sadece su ve sabun yeterli. Dezenfektan sabun ve el dezenfektanı kullanmak gerekli değil. El dezenfektanı kullanılacaksa güvenilir markalardan almaya özen gösterilmeli" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

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