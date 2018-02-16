Hastayı Sırtında Taşıyan Ambulans Şoförüne Teşekkür Belgesi

Sivas Valisi Davut Gül, ayağından yaralanan vatandaşı sırtında ambulansa taşıyan ambulans şoförü Ferhat Yurttaş ve ekip arkadaşlarına teşekkür belgesi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen belge takdiminde konuşan Vali Gül, sağlık hizmetlerinin ülkede verilen en iyi kamu hizmetlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki 800 metre değil 2 kilometre de olsa sağlık çalışanlarımız aynı duyarlılığı gösterirlerdi. Sizleri tüm sağlık çalışanları adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gül, daha sonra Ferhat Yurttaş, Edanur Gültekin, Büşra Gel ve Nazlıhan Umdu'ya teşekkür belgelerini verdi.

Ferhat Yurttaş, 28 Ocak'ta Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde ayağı burkulan vatandaşı 800 metre sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırmıştı.

Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Selçuk Moğulkoç da yer aldı.