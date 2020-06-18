Hastayı hayata tutundurdu
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Hastayı hayata tutundurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadın hastalıkları şikayeti ile hastane hastane dolaşan L.T., Çaycuma Devlet Hastanesi'nde olduğu muayene sonrası sağlığına kavuştu.

Hastayı hayata tutundurdu
18.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:18

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kadın hastalıkları şikayeti ile hastane hastane dolaşan L.T., Çaycuma Devlet Hastanesi'nde olduğu muayene sonrası sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 1 yıl önce Kdz.Ereğli'de özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoruna muayene için giden L.T., yapılan muayene sonrasında rahimde 2 tane miyom olduğunu ve bu miyomların alınabilmesi için hastane de gerekli cihazın olmaması nedeniyle ameliyatın mümkün olmayacağı söylendi. Her kapıyı çalan ama derdine derman bulamayan kadın, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorda şifa buldu.

Yaşadığı sıkıntılı süreci anlatan L.T. ölmek üzereyken hayata dönüşünü şu şekilde anlattı;

" Ereğli 'de özel hastaneye gittim. Doktora rahimle ilgili sıkıntım yüzünden ameliyat olmak istediğimi belirttim. Bana iyice düşünüp tekrar gelmemi söyledi. Zaman kaybı yaşamamak adına Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden randevu aldım. Orada yapılan muayenede doçent 2 miyomun olduğunu belirtti. Bir iğne olduğunu ancak sigortanın karşılamadığını bu iğnenin göbekten yapılarak miyomların ya küçüleceğini belki de yok olabileceğini söyledi. Kendi imkanlarımızla ilacı aldım doçente yaptırdık. Ameliyata gerek kalmadığı söylendi."

Geçen süre içerisinde kanamasının durmadığını belirten L.T., "Menopozum bile gerçekleşmedi. Yapılan kontrollerde miyomlarda küçülme veya yok olma söz konusu bile olmadı.Bu arada Ankara'daki bir üniversiteden randevu aldım ve hatta ameliyat olmamak için başka tedaviler umuduyla muayene olmak istedim. 2019 yılının Kasım ayında Profesörün yaptığı muayenede miyomların olduğu ve yoğun bir kanamanın da olduğunu öğrendim. Sabah acilen ameliyat gerektiği sonrasında böyle bir şeyin bir daha yüzde 90 tekrarlanmayacağını söylenmesi üzerine kabul ettim ve ameliyatım yapıldı. Doğrusu ameliyat olmamak için gittiğimiz Ankara' da ameliyat olup Kdz.Ereğli'deki evimize kurtuldum diye döndüm. Ama kurtulmak mümkün olmadı. Ankara'dan döndükten 2 hafta sonra kanamam yeniden başladı. Profesörden 20 gün sonraya randevu alarak kontrole gittim. Muayene sonrası ya ilaçlı spiral taktıracağımızı ya da rahmi ameliyatla aldırırsınız denildi" ifadelerini kullandı.

"Beni ölmek üzereyken hayata döndürdü"

"Kdz. Ereğli'ye döndüğümüz zaman yine özel bir hastaneye gittik" diyen L.T., gerekli işlemlerin yapıldıktan sonra kendilerine hastanede yeterli malzemenin bulunmadığını söylediklerini kaydederek, "Çaycuma'daki akrabalarımız bize Çaycuma Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Operatörü Doktor İsa Dürumlü' yü tavsiye etti. Adı geçen doktorun Çaycuma ilçesinde çok tutulduğu onun yaptığı ameliyatları profesörlerin yapamadığı söylendi. Bir şekilde doktor İsa beyle iletişime geçtik. Daha önceki bütün ultrason ve emar çıktılarını paylaştım. Kendisi korkacak bir şey olmadığını ve bu ameliyatı kendisinin yapabileceğini hatta bundan daha kötü durumda olan hastaları daha önce ameliyat ettiğini söylemesi üzerine hemen kendisinden randevu aldım. Seyahat izin belgesi de alarak Çaycuma' ya gittik. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan ultrason ve bazı kan testi sonucuna göre kanımın 7'ye düştüğünü öğrendim. Hemen yatış işlemleri yapılarak doktorumuz İsa bey tarafından acil başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Beni ölmek üzereyken hayata döndürdü. Ameliyattan 1 hafta sonra kontrole gittik çok şükür her şey normaldi. Tek derdimiz ve tek merakımız patoloji sonucunun nasıl çıkacağıydı. 20 gün sonra patoloji sonucunu doktorumuzdan aldık. Sevindirici haberi bana verdi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Rabbim ne muradı varsa versin. Kendisi Çaycuma ilçesi için büyük şans. Çaycuma ilçesinde yaşayıp da il il, ilçe ilçe gezinmeyen burnunun dibindekinin değerini anlayamaz" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Op. Doktor İsa Dürümlü hastanın yaklaşık 4 ay önce kendilerine başvuru yaptığını ifade ederek, "Kanama şikayeti vardı yapılan ultrasonda miyon görmüştük yapılan parça sonucu da temizdi. Gerekli tatilini ayarlayıp bize döneceğini söyledi. O zamanda ameliyatını planlayacaktık. O süreçte de ağrılarının artması ve kanaması nedeniyle Ereğli'de çeşitli hastanelere başvurduğunu beyan etti. Daha sonra orada ameliyat olamayacağını söyleyince bizimle iletişimini sağladı. Hafta içi çok fazla ağrısının olduğunu kanamasının çocuk bezi kadar olduğunu söyleyince ultrasona aldık. Hemoglobinin 7 olması nedeniyle acil ameliyata aldık. Rahim ameliyatını yaptık, parça sonucu da 2 hafta sonra geldi. Tertemiz çıktı, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmektedir. Hastalarımıza böyle önemli ameliyatları yapmaktan ve Çaycuma ilçe hastanesinde yapmaktan memnunuz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu tarz rahim ameliyatlarında daha değişik operasyonlar geçirmiş obezite gibi büyük miyomlar gibi bu tarz ek hastalık olan daha zor ameliyatlarda kendimiz burada başarılı bir şekilde ameliyat yaptık. Yaklaşık 2 yılda başarılı 230 rahim ameliyatı yaptık" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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