HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ - Haberler

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HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te evinde rahatsızlanan bir kişi için yola çıkan 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans virajda devrildi.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te evinde rahatsızlanan bir kişi için yola çıkan 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans virajda devrildi. Sağlık ekibi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 20.00 sıralarında İzmit Kurtdere Mahallesi Namazgah mevkisinde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan bir hastaya müdahaleye giden H.C.yönetimindeki 41 AGN 308 plakalı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans, virajda yol kenarına devrildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkan görevliler durumu komuta merkezine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve ambulanslar yönlendirildi. Evinde rahatsızlanan hastaya başka bir ambulans gönderildi. Olay yerine gelen ambulans ise kazayı atlatan sağlıkçıları kontrolden geçirdi. Jandarma kazayla ilgili tutanak tuttu. (DHA)

HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ambulans, 112 Acil, Kocaeli, Kaza, Güncel, Haberler

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