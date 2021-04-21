Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli
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Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | Yerel

Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli Hastaya ulaşmak için saniyeler ile yarışan sağlık görevlileri kütükle kapalı yolu elleriyle açtı Denizli'de ihbar üzerine dağlık alandaki hastaya ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık görevlileri, kapanan yoldaki kütükleri elleriyle kaldırarak...

Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli

Hastaya ulaşmak için saniyeler ile yarışan sağlık görevlileri kütükle kapalı yolu elleriyle açtı

DENİZLİ - Denizli'de ihbar üzerine dağlık alandaki hastaya ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık görevlileri, kapanan yoldaki kütükleri elleriyle kaldırarak hastaya ulaştı.

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Nikfer Mahallesi 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları ihbar üzerine ihbar üzerine Derinkuyu Mahallesine hareket etti. Dağlık alana giden sağlık görevlileri, ağaç kesimi sırasında kütük ve çalıların yolu kapattığını fark etti. Kapalı olan yoldan geçmek zorunda kalan sağlık ekipleri hastaya ulaşmak için elleriyle kütük ve çalıları yol kenarına sürükleyerek yolu açtı. İnsan hayatını kurtarmak için saniyeler ile yarışan sağlık görevlilerin bu anları o sırada araç sürücüsü olan ve araçtan inmeyen kişi tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli
Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli
Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli
Hastaya yetişmeye çalışan 112 ekibine kütük engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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