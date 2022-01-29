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Hastaya almaya giden ekipler, yola düşen karları kürekle ve elleriyle temizledi

Demirören Haber Ajansı, Gülay Kuyucu - Güncel
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Hastaya almaya giden ekipler, yola düşen karları kürekle ve elleriyle temizledi

VAN'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Adil Öner (31), UMKE ve sağlık ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan Adil Öner (31), UMKE ve sağlık ekiplerinin 8 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Ekipler, mezraya giderken düşen çığ nedeniyle yolu kapatan kar kütlelerini küreklerle ve elleriyle temizledi.

Gürpınar ilçesinin kırsal Yukarı Çepkenli Mahallesi'ne bağlı Beşparmak Mezrası'nda, daha önce apandisit ameliyatı geçiren Adil Öner, karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. Kar nedeniyle yollar kapalı olduğu için kendi imkanlarıyla Öner'i hastaneye götüremeyen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yola çıkan ekipler, mezraya ulaşamadı. Bunun üzerine UMKE'den yardım istendi. UMKE ve sağlık ekipleri bölgeye giderken, yola çığ düştüğü görüldü. Araçlarından inen ekipler, bir yandan küreklerle, bir yandan da elleriyle yoldaki karı temizledi.Ekipler, yaklaşık 8 saat sonra mezraya ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Adil Öner, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Hastaya almaya giden ekipler, yola düşen karları kürekle ve elleriyle temizledi

Hastaya almaya giden ekipler, yola düşen karları kürekle ve elleriyle temizledi

Hastaya almaya giden ekipler, yola düşen karları kürekle ve elleriyle temizledi

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

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