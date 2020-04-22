Hastavuk ailesi miniklerinin 23 Nisan coşkusu Türkiye'nin Ulusal Egemenliği'nin 100'üncü yılında, korona sebebiyle tüm aileler ve çocukları evlerde kutlamalara imza atıyor.

Türkiye'nin Ulusal Egemenliği'nin 100'üncü yılında, korona sebebiyle tüm aileler ve çocukları evlerde kutlamalara imza atıyor. Hastavuk ailesinin minikleri de ellerine aldıkları bayraklarla söyledikleri marşlarla 23 Nisan'ı kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması ve dünyayı saran korona virüs salgını sebebiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, önceki yıllardan çok farklı kutlanmaya başlandı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu ülkenin çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Hastavuk ailesinin minikleri de güzel bir çalışmayla kutladı. En güzel kıyafetlerini giyen minikler, ay yıldızlı Türk bayraklarını ellerine alarak marşlar söyledi.

Çekilen video ayrıca, 'evde bayram coşkusu' adıyla sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. - BURSA

Kaynak: İHA