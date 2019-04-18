Hastasının Yaşam Mücadelesinden Etkilendi, Beste Yapıp, Klip Çekti

SAMSUN'da, Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, kanser tedavisi gören hastası ve ona destek olan kardeşinin mücadelesinden etkilenerek 'Sabah Gülleri' adlı şarkı besteledi. Şarkıya kendisinin de oynadığı klip çeken Dr. Kazak, "Bu şarkı, hastalara ümit olsun, güzel gelecek vaat etsin istiyorum" dedi.

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 6,5 yıldır görev yapan Patoloji Uzmanı Dr. Zülay Kazak, Onkoloji Bölümü'nde kanser tedavisi gören bir hastası ve ona destek olan kız kardeşinin durumundan etkilendi. Kız kardeşin, kanserle savaşan ablası için gösterdiği mücadeleden yola çıkan Dr. Kazak, hastanedeki gece nöbeti sırasında, tanık olduğu anları şarkı sözlerine döktü, 'Sabah Gülleri' adlı şarkı besteledi. Şarkıya Burak Ertetik tarafından Dr. Kazak'ın da oynadığı klip çekildi. Klip 2 Mayıs tarihinde sosyal medyada yayınlanacak.

'KARDEŞLERİN MÜCADELESİNDEN ETKİLENDİM'

Hastasının ve kardeşinin tedavi için verdikleri mücadeleden çok etkilendiğini anlatan Dr. Zülay Kazak, "Aslında orada birçok onkoloji hastası vardı ama bu lösemi hastası bir kadından ve kız kardeşinden ayrıca çok etkilendim. Kız kardeşin, ablası için verdiği çabalar gözümün önünde canlanmıştı bu şarkıyı yaparken. Çünkü her gün bu çabayı görüyordum. Ben ona, 'Nasıl dayanıyorsun, nasıl yorulmadan yapabiliyorsun bunları?' dediğimde 'Ama o benim canım, kanım' demişti. Bu da beni çok etkilemişti. Çünkü benim de bir kız kardeşim vardı. Ama bu şarkıyı yapana kadar bu kadar etkilendiğimi bilmiyordum. Sabah hastamın odasına geldiğimde odaya güneş vuruyordu ve bir vazoda güller vardı. Çok güzel görünüyordu. Kız kardeşi gülleri hasta ablası için getirmişti. Bu nedenle şarkının ismini de 'Sabah Gülleri' olarak yazdım" dedi.

'UMUT VERSİN İSTEDİM'

Şarkıya çektikleri klibe hastanın hikayesini yansıttıklarını belirten Kazak, amaçlarının kanser tedavisi gören hasta ve yakınlarına umut olmak olduğunu söyledi. Kazak, "Yaklaşık 20 sene içerisinde o kadar çok gelişmeler oldu ki onkolojide artık en umutsuz hastaların bile ümitlenecek öyle çok sebepleri var ki. Ben ümit olsun istiyorum bu şarkı. Güzel gelecek vaat etsin ve yarınlara umutlarla baksınlar istiyorum. Tıpkı şarkının sözleri gibi. 'Klip de yapalım' dedik bu şarkıya, çünkü esas o duyguyu ancak o hikayeyle verebiliriz diye düşündük. Sonu umut versin istedim, sonu umutlu olsun istedim" diye konuştu.

Kazak'ın kaleme aldığı 'Sabah Gülleri' isimli şarkının sözleri ise şöyle;

Her sabah uyanıp da başucuna koyarım

Sabah güllerini yanına, sabah güneşini odana

Sonsuza uzanıp da bakalım yarına

Korkusuzca yeni yıllara, mutlulukla yeni yaşlara

Sen benim canımsın kanımsın

Bir gün bile hiç usanmadım

Bir arzum var o da Allah'a

Yarınımız bize solmasın

Bir sabah uyanıp da bulamazsam eğer

Gözlerinin derin rengini, ellerinin ince tenini

Gün gelir uzanıp da doyamazsam eğer

Saçlarının ipek teline,kalbinin o atan sesine

Sen benim canımsın kanımsın

Bir gün bile hiç usanmadım

Bir arzum var o da Allah'a

Yarınımız bize solmasın

- Samsun

Kaynak: DHA