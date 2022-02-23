Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (2)

ANKARA (DHA) - VALİLİK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Valiliği'nce, Dr. Ebru Ergin Bakar'a hastası tarafından yapılan saldırı ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Özkan ARSLAN/ANKARA,