Hastası tarafından bıçaklanan doktor Ertan İskender istifa etti Açıklaması

ANKARA (AA) - Hastasının geçen yıl bıçaklı saldırısına uğrayan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ortopedi ve travmatoloji asistan doktoru Ertan İskender istifa etti.

İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene hastasının saldırısı sonucu bel bölgesi ve sağ elinden yaralandıktan sonra fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini anlattı.

Saldırının ardından uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen İskender, "Fiziki yaralarım iyileşse de psikolojik olarak çok yıprandım. Bu tip saldırıların tekrarlanmaması için hastanede çeşitli tedbirler alınmasını istiyordum ama hiçbir önlemin alınmadığını gördüm. Bu yüzden çok kırgınım." dedi.

İskender, benzer saldırıların tekrar yaşanmaması için hastanelerde gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunarak, "Tedbir alınmazsa bu tip saldırılar başka doktorların başına da gelebilir. Ben şu an psikolojik olarak hasta bakmak istemiyorum. Yaşanılanların ardından hiçbir değişiklik olmadığı için de istifa dilekçemi başhekimliğe sundum." diye konuştu.

"Ne yapacağıma henüz karar vermedim"

İstifasının ardından ne yapacağına dair henüz bir karar vermediğini söyleyen İskender, "Bir süre daha dinlenmek istiyorum. Hekimler yetkin insanlardır. Bu yüzden farklı bir yoldan ilerlesem de başarılı olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine sunduğu istifa dilekçesinde şunları kaydetti:

"Temmuz 2018'den beri hastaneniz ortopedi ve travmatoloji kliniğinde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum."

Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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