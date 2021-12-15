Son dakika haber... Hastası olan ambulans iki otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Hastası olan ambulans iki otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre YOZGAT'ta hasta taşıyan ambulans, kavşakta 2 otomobil ile çarpıştı.

KIRŞEHİR (DHA) - YOZGAT'ta hasta taşıyan ambulans, kavşakta 2 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden 1'i yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Atatürk Yolu kavşağında meydana geldi. Yozgat Şehir Hastanesinden taburcu edilen bir hastayı Kırşehir'e nakletmek için yola çıkan C.Ş. yönetimindeki 66 DP 138 plakalı ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Y.Y.'nin kullandığı 66 AAZ 447 plakalı otomobile, ardından da A.S. yönetimindeki 66 DR 336 otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans yön levhasına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücülerinden Y.Y. yaralandı. Yaralı sürücü Y.Y. ile ambulanstaki hasta, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Y. ile hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Hastası olan ambulans iki otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haber... Hastası olan ambulans iki otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haber... Hastası olan ambulans iki otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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