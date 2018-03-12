Hastaoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve meclis üyeleri borsa üyelerini ziyaret etti.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, 1 Nisan'da borsa merkez binada yapılacak olan seçimler öncesinde meclis üyeleri ile borsaya kayıtlı çeşitli meslek gruplarından oluşan üyelerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Üyelerin fikirlerinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan başkan Hastaoğlu, "1 Nisan Pazar günü yapılacak olan borsa seçimleri öncesinde meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte borsamız üyelerini ziyaret ederek seçimde oy kullanmaları için davet ediyoruz. Üyelerimizden gelen önerileri ve taleplerini alıyoruz. Yeni dönemde yapacağımız projelerimizi anlatarak üyelerimizin desteğini talep ediyoruz." dedi.