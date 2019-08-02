Hastaoğlu, Başsavcı Uğurlu'yu ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ziyaretlerinden dolayı Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek, "Anadolu'nun tarih kokan güzide şehirlerinden olan Sivas'ta görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. Önceki görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Sivas'ta da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işbirliği içerisinde bulunarak Sivas için güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Kaynak: AA