Hastanın Safra Kesesinden 100 Taş Çıktı

Keşan ilçesinde bir hastanın safra kesesinden ameliyatla 100 taş çıkarıldı.

Karın ağrısı, mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Saliha Tosun (61) yapılan kontrollerin ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ragıp Taş ve ekibi, ameliyat ettiği Tosun'un safra kesesinden 100 tane taş çıkardı.

Sağlığına kavuşan Saliha Tosun'un hastanedeki gözetiminden sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Dr. Ragıp Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptığı testler sonucu Tosun'un ameliyat edilmesi gerektiğine karar verildiğini söyledi.

Yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrasında, safra kesesinden yaklaşık 100 taş çıkarılan Tosun'un sağlığına kavuştuğunu anlatan Taş, "Cerrahi operasyonu gerçekleştirdik. Taşlar alınmadığı taktirde hastalık sarılığa, hatta kanser olabilirdi. Şu an hastamızın durumu iyi." dedi.