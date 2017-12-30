Hastaneyi 4 kez soymaya gelen hırsız kamerada

3 defa hırsızlık yaptığı hastanede keşif yaparken yakalandı



GAZİANTEP - Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde 3 kere hırsızlık yapan Şafak K. 4. Defa hırsızlık yapmak için keşif yaptığı sırada hastane güvenlikçileri tarafından yakalandı.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde daha önce çeşitli tarihlerde 2 LCD televizyon ve bir hastanın telefonunu çalan Şafak K., 4. Kez soymak için geldiği hastanede keşif yaparken, daha önce yaptığı hırsızlıklarda güvenlik kameralarına yakalanan ve güvenlikçiler tarafından tanınan hırsız, kıskıvrak yakalandı.

Hastan güvenlikçileri tarafından yakalanan Şafak K., polis ekiplerine teslim edildi. Şafak K., gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürdü.