Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı

06.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:15

ZONGULDAK'ta yeğeni Ö.E. (32) tarafından yaralı halde hastaneye getirilen Recep Er (57), hayatını kaybetti. Polis, Ö.E.'yi hastanede gözaltına alırken, kan izleri bulunan otomobil incelemeye alındı.

Olay, Ereğli ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Uzunçayır Mahallesi Yağmur Sokak'taki evinde yaşayan Recep Er, yeğeni Ö.E. tarafından özel araçla ağır yaralı olarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Darp edildiği düşünülen Recep Er, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Recep Er'i hastaneye getiren Ö.E.'yi gözaltına aldı. Üzerinde kan bulunan otomobil ise yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Er'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Ö.E.'nin polise verdiği ilk ifadede, amcası Recep Er'i yolda kanlar içinde bulduğunu ve vakit kaybetmeden hastaneye getirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA