Hastaneye vaka götüren 112 ekibi yanan aracı söndürdü Çorum'da seyir halinde iken bir anda yanmaya başlayan aracı 112 ambulans ekibi söndürdü.

Çorum'da seyir halinde iken bir anda yanmaya başlayan aracı 112 ambulans ekibi söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 07 HUJ 33 plakalı ticari araç seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. O esnada hastaneye vaka götürmekte olan 112 Ekibi yanan aracı fark ederek ambulansta bulunan yangın tüpleri ile yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışması ile yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA