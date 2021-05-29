Hastaneye silahlı saldırı olayında 3 şüpheli gözaltında
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Hastaneye silahlı saldırı olayında 3 şüpheli gözaltında

Hastaneye silahlı saldırı olayında 3 şüpheli gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra Karşıyaka ilçesindeki hastanenin önünde de bekleyen yakınlarına tabanca ile ateş edilerek 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra Karşıyaka ilçesindeki hastanenin önünde de bekleyen yakınlarına tabanca ile ateş edilerek 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.45 sıralarında Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'nde bulunan Medical Park Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7057 Sokak'ta M.D. ile Ş.A. ve H.A., arasında motosiklet yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından M.D. silahla açılan ateş sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polise ihbar edilirken, yaralı yakınları tarafından Medical Park Hastanesine getirildi. M.D. hastanede tedavi altına alınırken, olayı duyan yakınları da hastaneye akın etti.

Motosiklet ile gelip hastane önünde ateş açtılar

Silahla yaralama olayının ardından polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, 2 kişi daha sonra motosiklet ile M.D'nin tedavi gördüğü hastanenin önüne geldi. Şüpheliler, burada bulunan kalabalığa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.D'nin yakınları olan S.K. ile N.K. ile hastanede görevli güvenlik personelleri K.D. ve S.B.K vücutlarına isabet eden mermi ile yaralandı.

3 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen silahlı saldırının şüphelileri H.A. ve Ş.A.'yı bu sabah saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan, iki şüphelinin saklanması için onlara yardım ettiği belirlenen M.E. de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan, silahlı saldırıda yaralananlardan S.K.'nin sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, güvenlik amiri K.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. - İZMİR

Hastaneye silahlı saldırı olayında 3 şüpheli gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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