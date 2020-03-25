Hastaneye koşan Serdar Ortaç'tan koronavirüs açıklaması
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Hastaneye koşan Serdar Ortaç'tan koronavirüs açıklaması

FLAŞ... Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sabah erken saatlerde evinden çıkarak Maslak'ta özel bir hastaneye gitti. Ortaç'ın koronavirüs testi yaptırdığı ortaya çıktı. Peki Ortaç'ın test sonucu ne çıktı? Detaylar haberimizde...

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Hastaneye koşan Serdar Ortaç'tan koronavirüs açıklaması

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Evinden çıkıp taksiye bindiği andan başlayarak hastane içerisindeki tüm diyaloglarını kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaşan Serdar Ortaç şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs testi yaptırmaya gidiyorum. Taksici beni aldı sağ olsun. Ateşim falan yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. İnşallah nezle veya gribinmdir."

'DOKTORUM SİGARA İÇMEMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR'



Hastaneye girdikten sonra ateşini ölçtüren Ortaç, "Hastanede 'Göğüs Hastalıkları' bölümüne geldim. Tomografiye gireceğim. Ateş normal yırttık. Bağışıklık sistemim iyimiş. Doktorum sigara içme diyor." ifadelerini kullandı.

'TEST SONUCUM NEGATİF'

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Ortaç, "Koronavirüs test sonucum negatif çıktı.& ;Solunum yolunda biraz rahatsızlığım var." diyerek sevenlerini rahatlattı.

Kaynak: Snob Magazin

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