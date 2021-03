HASTANEYE KONTROLE GİDEN KİŞİ ÇANTA ÇALDI; O ANLAR KAMERADA

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 'ne alçıda olan kolu için kontrole giden kişi, hastanenin kafeteryasında masa üzerinde unutulan çantayı çaldı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kafeterya bölümünde yaşandı. İddiaya göre, daha önce kırılan kolu alçıya alınan D.O., kontrol için hastaneye gitti. Hastanenin kafeteryasında kahvaltı yapmak için çay ve börek alan D.O. masaya yöneldi. O sırada bir kadın, cep telefonu ve içinde bir miktar para bulunan çantasını oturduğu masada unutarak uzaklaştı. Bunu gören D.O. hemen çantanın olduğu masaya oturdu. Uzun süre masada oturan D.O., ardından çantayı alıp kayıplara karıştı. Kayaşehir Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, kadının masada çantasını unutması, kolu alçılı kişinin masada unutulan çantayı bacaklarının arasına alması ve çantayı alıp uzaklaşması yansıdı.

