18.09.2019 21:40

Hastaneye Kaldırılan Öğrenciler Hakkında Açıklama İl Sağlık Müdüründen Geldi

-Lavabolara sıvı sabun yerine yüzey temizleyici konmuş

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 98 öğrenci kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından ilk açıklama İl Sağlım Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan geldi. Olay yerine giden İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Sındırgı ilçesinde İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda öğrencilerin henüz bilinmeyen bir nedenle derste kızarıklık ve kaşıntı şikayetleri başladı. Olayla ilgili yapılan ilk incelemede sıvı sabunla aynı renkteki yüzey temizleyicinin lavabolara konduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 3 öğrenci ileri tetkik için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Lavabolara sıvı sabun yerine yüzey temizleyici konmuş

Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu'nda yaşanan olay sonrasında öğrencilerin şikayeti üzerine okula gelen 112 ekipleri, çocukları Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırdı. Öğrencilerin yapılan ilk incelemesinde ciltlerinde kızarıklık olduğu görüldü. İlk müdahaleleri ve tahlilleri yapılarak ailelerine bilgi verildi. Öğrencilerden 3'ü detaylı tetkik için Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, tahlilleri yapılan öğrenciler taburcu edilmeye başlandı. İl merkezi ve çevre ilçelerden gelen 8 ambulans görev yaparken, AFAD, BASKİ, Emniyet ve İtfaiye ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. AFAD'ın ilk raporuna göre sıvı sabun ve yüzey temizleyicisinin aynı renkte olması nedeniyle lavabolara yüzey temizleyicisinin konulduğu belirlendi. Yaşanan olayda çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, Kaymakam Zafer Oktay ile Sındırgı Belediye Başkan Vekili Yücel Karan olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Öğrenci velileri hastane bahçesini doldurarak bilgi almaya çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz:

"Çocuklarımızın hayati tehlikeleri yok"

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Sındırgı Devlet hastanesine gelerek öğrenci velilerine açıklamada bulundu. Yavuzyılmaz öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığını belirterek, "Çocuklarımızı alerjik reaksiyondan uzaklaştırmak için hastaneye yıkayarak aldık. Tahlilleri ve tetkikleri en ince ayrıntısına kadar yapıldı. Çocuklarımızı sırasıyla taburcu edeceğiz. Diğer konu ile ilgili incelemeler devam ediyor. Önceliğimiz çocuklarımızın sağlığıydı. Çok şükür durumları iyi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA