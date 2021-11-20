Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın felç riski var mı? Yeğeninden "beynine pıhtı attı" iddialara yanıt

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

YOĞUN BAKIMDA İDDİASI

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

YEĞENİ LEVENT İNANIR'DAN "BEYNE PIHTI ATTI" İDDİALARINA YANIT

Bu iddiaların ardından Haber türk'e konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, amcasının yoğum bakımda olmadığını tedavisinin normal odada devam ettiğini söyledi. Levent İnanır ayrıca Kadir İnanır'ın rahatsızlığının beyinle ilgili olmadığını bir ay önce ameliyat olduğu gözüme pıhtı attığını ifade etti. Bu nedenle hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski de bulunmadığını söyleyen Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş" dedi.

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