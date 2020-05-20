Hastaneye götürülürken, ambulansta doğum yaptı KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sancısı tutan Gülçin Kahraman, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sancısı tutan Gülçin Kahraman, hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren 112 Acil Servis ekibinden paramadik Sibel Şahan, ambulansta dünyaya gelen erkek bebeğin kendilerine güzel bir moral olduğunu ifade ederek, "Güzel bir duygu sonuçta bu bizim yaptığımız ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Burada bütün arkadaşlarımız zaten bunu yapıyor. Güzeldi bizim için heyecanlı bir andı" dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi'nde oturan Gülçin Kahraman'ın önceki gün doğum sancısı başladı. Yakınları hemen 112 acil servisi arayarak yardım talep etti. Kısa sürede mahalleye ulaşan sağlık ekipleri Kahraman'ı ambulansa alarak muayenesini yaptı ve Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne ulaştırmak için yola çıktı. Bu sırada Gülçin Kahraman'ın doğumunun başladığını fark eden sağlık ekibinden paramedik Sibel Şahan, hastane yolunda doğumu gerçekleştirdi. Çok sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Gülçin Kahraman hastaneye ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı. Hastanede 1 gece kalan Gülçin ve Sinan Kahraman, erkek bebeklerini de alarak Çardaklı Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BİZİM İÇİN HEYECANLI BİR ANDI'Gülçin Kahraman'a ambulansta doğum yaptıran paramadik Sibel Şahan, 10 yıldır paramadik olarak görev yaptığını ve 112 ekiplerinin bu gibi durumlara çok sık rastladığını söyledi. Anne ve bebeğinin sağlığının iyi olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Şahan, "Biz olay yerine gittiğimizde aile bizi bekliyordu. Annenin doğum sancıları başlamıştı, doğum eyleminin olduğunu anlayınca aracımıza aldık. Muayenesini yaptık. Ağrılı olunca normal bir şekilde doğum eylemini gerçekleştirdik. Sağ salim bebeğimizi annemizi hastaneye ulaştırdık. Güzel bir duygu sonuçta bu bizim yaptığımızı ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Burada bütün arkadaşlarımız zaten bunu yapıyor. Güzeldi bizim için heyecanlı bir andı" dedi.Koronavirüs sürecinde ambulansta dünyaya gelen bebeğin kendilerine moral verdiğini belirten Şahan, "Sağlıklı bir bebek elimize alınca gayet mutlu olduk. Anne ve dünyaya gelen erkek bebek öğrendik gayet iyi ve sağlıklılar. Sürpriz bir bebek oldu ve nöbetimize renk kattı. Koronavirüs sürecinden sonra moral oldu bize açıkçası. Dün sabah diğer ekip arkadaşlarımızda doğum vakasına gittiklerinde doğum eylemi gerçekleşmişti. Anne ve bebeğini sağ salim hastaneye ulaştırmışlar. Bu aralar sonuçta herkes kendi imkanları ile çok rahat hastaneye gidemediği için birazcık 112 olarak bu doğum eylemlerine daha çok gitmekteyiz. Zaten ekibimiz bu konuda çok başarılı" diye konuştu. Gülçin ve Sinan Kahraman çifti de bebeklerini seyir halinde ambulans dünyaya getiren sağlık personeline teşekkür etti.İKİNCİ DOĞUM EVDE BAŞLADI, AMBULANSTA TAMAMLANDI

Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde oturan Çağla Akça'nın doğumu ise evinde başladı. Dün sabah 112 acil servis ekiplerince ambulansa alınan Akça, doğumu seyir halindeyken araçta tamamladı. Anne Çağla ve İpek adını verdiği kız bebeği kısa sürede hastaneye yetiştirildi. Çağla ve Mustafa Akça çifti, sağlık personeline teşekkür ederken, Tavşanlı 112 sağlık ekibi, 2 günde 2 bebeğin doğumunu ambulansta gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: DHA