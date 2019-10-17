Hastaneye gitmek için evden çıktı, 4 gündür kayıp

17.10.2019 12:08

ADIYAMAN'da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan 8 çocuk babası Halil Özen'den (65), 4 gündür haber alınamıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve görme engelli olduğu için kornea nakli yapılan Halil Özen, 4 gün önce kontrol amaçlı 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak eve dönmeyen ve telefonları kapalı olan Özen'in yakınları durumu polise bildirdi. Aile, 4 gündür bulunamayan Halil Özen'in hayatından endişe ediyor. Kadriye Özen (60), eşi Halil Özen ile sabah evden birlikte çıktıklarını ve daha sonrasında hiç haber alamadığını belirterek şunları dedi: "Eşim ile sabah beraber çıktık evden. Ben pazara gidecektim o da hastaneye kontrole gitti. Birkaç saat sonra aradığımda telefonu çaldı konuştuk, 'sıra bekliyorum sen öğlen yemeğini yiyebilirsin' dedi. Bir iki saat daha bekledik aradığımızda telefonu kapalıydı. Ulaşamadık. Hastaneye gittik sordurduk ama hastaneye gitmemiş. 4 gündür eşim kayıp sesimizi duyuyorsa onu çok özledik. Eğer zor durumda ise bize ulaşsın. Kimseden şüphelenmiyoruz zaten evden çıkarken üzerinde çok para yoktu hayatından endişe ediyoruz."

Kaynak: DHA