Hastaneye Gitmek İçin Evden Çıkan Genç Kızdan 5 Gündür Haber Alınamıyor

Hastaneye gitmek için evden çıkan genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Gözü yaşlı baba kızının bulunması için yardım bekliyor



MALATYA - Malatya'da 5 gün önce hastaneye gitmek için evden çıkan 18 yaşındaki Rana Tuğ'dan haber alınamıyor. Gözü yaşlı baba Aziz Tuğ ise, kızının bulunması için yardım bekliyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi Rana Tuğ, 28 Haziran sabahı, babasına, 'Hastaneye gidip tahlil sonuçlarımı alacağım' diyerek evden çıktı. Kızının telefonları açmaması üzerine şüphelenen baba Aziz Tuğ ise, durumu polislere bildirdi.

O gün bu gündür kızından haber alamayan Baba Aziz Tuğ, kızının hayatından endişe ettiğini ifade ederek, "Ben bir babayım, kızım gittiğinden beri çok perişanım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Kızımla aramız çok iyiydi. Kaybolduktan sonra her yere gittim. Ama bir haber alamadım. Şu an durumu nasıl, Ne yiyor, Ne içiyor Hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunulmasını istiyorum" dedi.

Ailevi bir sorunlarının olmadığını aktaran Tuğ, "Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da olabilir. Ama ben kaçırıldığını düşünüyorum. Çünkü kızımın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum" dedi.

Kızının bulunması için kendisine yardım edilmesini isteyen Tuğ, "İnsanlık namına görenler veya bilenler varsa bize ulaşsınlar. Herkesin kızı var. Kaç gündür çok perişanız Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.