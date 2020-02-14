Hastaneye giderken kazada can verdi

14.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:03

Kütahya'da hastaneye tedaviye giderken yol kenarındaki istinat duvarına çarpan araçta, sürücü hayatını kaybederken, araçtaki eşi ise ağır yaralandı.



Kaza, Çavdarhisar-Kütahya karayolunun 41'inci kilometresinde yaşandı. İbrahim Yılmaz (73) yönetimindeki 43 LG 513 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, İbrahim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Yılmaz (67) ise ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, ağır yaralı Emine Yılmaz'a olay yerindeki ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.



Öte yandan Aslanapa ilçesi Tokul köyünde oturan ve rahatsızları bulunan çiftin, tedavi amacıyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmak için yola çaktıkları öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA