Hastaneye Giderken Kaza Yaptı, Hasta Eşi Yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hasta eşini hastaneye götüren sürücü, kullandığı hafif ticari araçla park halindeki otomobile çarptı. Kazada sürücünün eşi Özlem Işık, yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde ilçedeki uluslararası İpek Yolu'nda Sınır Kapısı mevkiinde meydana geldi. Eşi Özlem Işık'ı 07 ACZ 469 plakalı hafif ticari araçla hastaneye götüren, kimliği öğrenilemeyen sürücü, park halindeki 34 RT 2016 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın ön kısmı ve otomobilin arkası hurdaya dönerken, sürücünün hasta olan eşi Özlem Işık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özlem Işık, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Mardin

Kaynak: DHA